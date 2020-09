Das neuartige Coronavirus 2019-nCoV. Symbolbild

Quelle: Center for Disease Control/Planet Pix via ZUMA Wire/dpa

Erstmals ist ein Coronavirus-Fall auf der spanischen Insel Mallorca bestätigt worden. Es handele sich um einen Familienvater, der isoliert in einem Krankenhaus liege, teilten die Gesundheitsbehörden mit. Seine Frau und die zwei Kinder seien negativ getestet worden.



Spanischen Medienberichten zufolge soll es sich um eine britische Familie handeln, die in Marraxti bei Palma lebt. Der Mann habe zuvor in Frankreich Kontakt mit einem Infizierten gehabt und sich nach seiner Rückkehr selbst im Krankenhaus gemeldet.