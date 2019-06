Philip Hammond ist Finanzminister von Großbritannien. Archivbild

Quelle: Jonathan Brady/PA Wire/dpa

Der britische Finanzminister Philip Hammond hat die Kandidaten für die Nachfolge von Premierministerin Theresa May eindringlich vor einem Brexit ohne Abkommen gewarnt. Er würde die Wirtschaft schädigen, Milliarden Pfund kosten und könnte ein Auseinanderbrechen des Vereinigten Königreichs auslösen.



Im Rennen um Mays Nachfolge werden die vier verbliebenen Bewerber heute in zwei Wahlgängen auf zwei reduziert werden, die dann in einer Stichwahl antreten. Favorit ist Ex-Außenminister Boris Johnson.