Britischer Finanzminister Sajid Javid. Archivbild

Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Der britische Finanzminister Sajid Javid hat die Wirtschaft in seinem Land aufgerufen, sich von der Forderung nach einer Angleichung an EU-Regeln nach dem Brexit zu verabschieden.



"Es wird keine Angleichung geben, wir werden keine Empfänger von Regeln sein, wir werden nicht im Binnenmarkt sein, und wir werden nicht in der Zollunion sein", sagte er der "Financial Times". Unternehmen müssten sich dieser neuen Realität anpassen. Immerhin hätten sie drei Jahre gehabt, sich auf eine Veränderung des Handels einzustellen.