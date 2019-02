Großbritannien will am 29. März aus der Europäischen Union austreten. Für den Fall, dass dies ohne Austrittsregelungen erfolgt, kündigten zwei EU-freundliche Abgeordnete in britischen Medien ihren Austritt aus der regierenden Konservativen Partei an: Ex-Generalstaatsanwalt Dominic Grieve und die frühere Bildungsministerin Justine Greening.



Drei Abgeordnete haben bereits wegen des Brexit-Kurses der Premierministerin Theresa May die Konservativen verlassen. Sie haben sich - gemeinsam mit acht Ex-Labour-Abgeordneten - einer neu gegründeten "Unabhängigen Gruppe" im Parlament angeschlossen.