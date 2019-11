Der britische Fotograf Terry O'Neill.

Quelle: John Stillwell/PA Wire/dpa/Archivbild

Er wurde mit Aufnahmen der Beatles oder der Rolling Stones aus den 1960er Jahren berühmt: Im Alter von 81 Jahren ist der britische Fotograf Terry O'Neill am Samstag nach langer Krankheit gestorben. Seine Werke seien heute in zahlreichen Museen und Galerien weltweit zu sehen, hieß es in einem Nachruf seiner Agentur.



O'Neill war einige Jahre mit der Schauspielerin Faye Dunaway verheiratet. Eines seiner berühmtesten Fotos zeigt sie am Morgen nach ihrem Oscar-Gewinn für "Network" 1977 am Pool sitzend.