David Hockney, My Parents, Detail, 1977

Quelle: © David Hockney, © Foto: Tate, London 2019)

Das Bucerius Kunstforum in Hamburg zeigt von Samstag an bis zum 10. Mai eine umfassende Schau über den britischen Maler, Zeichner und Grafiker David Hockney. Die retrospektiv angelegte Schau zeigt eine breite Auswahl - von den frühen Arbeiten als Kunststudent bis hin zum großformatigen Panorama "In The Studio" von 2017.



Mit Gemälden wie "The First Marriage", "Mr and Mrs Clark and Percy" oder "My Parents" sind einige der Hauptwerke des Künstlers zum ersten Mal in einer Ausstellung in Deutschland versammelt.