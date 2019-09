Zwei ehemalige Weggefährten gingen derweil hart ins Gericht mit Johnson. Ex-Regierungschef David Cameron, der das Brexit-Referendum angesetzt hatte, warf dem Premier vor, er sei nur aus Karrieregründen in das Pro-Brexit-Lager gegangen. In seinen Memoiren, die am Sonntag in Auszügen vorab in der "Sunday Times" erschienen, hielt er Johnson "Lügen" vor.



Ähnlich äußerte sich der Abgeordnete Sam Gyimah, der aus Johnsons konservativer Tory-Partei aus- und zu den pro-europäischen Liberaldemokraten übertrat. Unter Johnson gebe es ein "Abdriften Richtung Populismus und englischem Nationalismus". Der Wechsel von Gyimah zur Opposition wurde beim Parteitag der Liberaldemokraten im südenglischen Bournemouth verkündet. Am Sonntag verabschiedeten die Delegierten einen Beschluss, wonach sie den Brexit rückgängig machen wollten, falls sie jemals eine Parlamentsmehrheit erringen sollten. Derzeit stellt die Partei inklusive Gyimah allerdings nur 18 von 650 Abgeordneten.