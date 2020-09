Boris Johnson vor dem Klimagipfel «COP26»

Quelle: Jeremy Selwyn/Pool Evening Standard/AP/dpa

Im Kampf gegen den Klimawandel hat Großbritanniens Premierminister Boris Johnson ein Verkaufsverbot für neue Benzin- und Dieselfahrzeuge ab 2035 angekündigt. Bei der Auftaktveranstaltung für die im November stattfindende UN-Klimakonferenz COP26 in Glasgow forderte Johnson andere Länder auf, sich Großbritannien anzuschließen. "Das ist es, was wir von Glasgow wollen".



Großbritannien hat sich verpflichtet, bis 2050 klimaneutral zu werden. Auch die britische Luftfahrtindustrie will mitziehen.