Scharf ging Johnson in der Brexit-Frage seinen Hauptrivalen Jeremy Corbyn von der oppositionellen Labour-Partei an. Im Wahlprogramm verspricht Labour einen neuen Austrittsvertrag mit Brüssel binnen sechs Monaten sowie ein anschließendes zweites Referendum. Corbyn selbst will dabei nach eigenen Angaben "neutral" bleiben. "Früher war er unentschlossen - jetzt ist er sich nicht mehr so sicher", höhnte Johnson.



Der Labour-Chef erklärte am Sonntag, Johnson habe ein "Wahlprogramm für Milliardäre" enthüllt und biete nur "mehr Kürzungen, mehr Misserfolge und mehr Jahre der Unsicherheit beim Brexit". Der Chef des Institute for Economic Affairs, Mark Littlewood, kritisierte, das Wahlprogramm der Tories werfe Fragen zu ihrer finanzpolitischen Verantwortung auf. Bis heute sei unklar, wie sie "ihre erheblichen Ausgabenverpflichtungen erfüllen wollen, ohne die Steuern oder die Staatsverschuldung oder beides zu erhöhen".