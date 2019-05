Großbritanniens Premierministerin Theresa May. Archivbild

Quelle: John Thys/AFP Pool/dpa

Die Nachfolge der britischen Premierministerin Theresa May wollen mindestens elf Tories antreten. Als Favorit im Rennen um den Posten gilt Ex-Außenminister Boris Johnson. Der 54-jährige Brexit-Hardliner ist ein Rivale Mays.



Zu den weiteren Kandidaten zählen auch Brexit-Staatssekretär James Cleverly, Außenminister Jeremy Hunt, Umweltminister Michael Gove und Innenminister Sajid Javid. May will am 7. Juni ihr Amt als Parteichefin der Konservativen abgeben, später auch die Regierungsgeschäfte.