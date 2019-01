Autounfall von Prinz Philip schwerer als angenommen. Archivbild

Quelle: Aaron Chown/PA Wire/dpa

Der Verkehrsunfall von Prinz Philip (97) war wohl doch deutlich schwerer als zuerst angenommen. Sein Land Rover, den er selbst fuhr, soll sich einem Augenzeugen zufolge mehrfach überschlagen haben. Der Ehemann von Königin Elizabeth II. (92) kam mit dem Schrecken davon. Zwei Frauen in dem anderen Unfallauto mussten im Krankenhaus behandelt werden. Ein Baby blieb unverletzt.



Der Royal war am Donnerstag in der Nähe des Landsitzes der Queen in Sandringham mit dem anderen Auto kollidiert.