Theresa May am vergangenen Donnerstag in Brüssel.

Quelle: Stefan Rousseau/PA Wire/dpa

Mehrere britische Minister wollen einem Journalisten der "Sunday Times" zufolge Premierministerin Theresa May zum Rücktritt zwingen. "Es ist heute Nacht ein ausgewachsener Kabinetts-Putsch im Gange", schrieb der Politik-Redakteur Tim Shipman auf Twitter. Er berief sich auf Gespräche mit elf Ministern.



Zuvor hatten die Zeitungen "The Times" und "The Daily Telegraph" berichtet, der Druck auf May wachse, ihr Amt niederzulegen. Aus Regierungskreisen hieß es dazu, die Berichte seien falsch.