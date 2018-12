Jamie Oliver hält viel von deutscher Küche.

Quelle: Axel Heimken/dpa

Der britische Starkoch Jamie Oliver (43) hat ein Faible für deutsche Küche. "Ich liebe die Küche aus Niederbayern und dem Schwarzwald", sagte Oliver. "Knödel, Hackbällchen, Wildpilze und Bier - das ist deftig, aber wundervoll", schwärmte er. "Und deutsche Nachspeisen gehören zu den besten auf der ganzen Welt."



In britischen Küchen hätten deutsche Köche schon immer einen guten Ruf genossen, sagte der Starkoch weiter, doch an deutschen Restaurants mangele es in Großbritannien.