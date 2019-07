Trotz heftiger internationaler Kritik an der Festsetzung eines britischen Tankers in der Meerenge von Hormus ist der Iran bei seinem Konfrontationskurs geblieben und hat die Spannungen mit dem Westen weiter angeheizt. Die Regierung in Teheran verteidigte die Maßnahme am Samstag als rechtmäßige Anwendung internationalen Seerechts. Westliche Länder hatten zuvor die "unverzügliche" Freigabe des Schiffes gefordert. Die britische Regierung bestellte den iranischen Geschäftsträger in London ein.