Britischer Verteidigungsminister Williamson. Archvibild

Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Der britische Verteidigungsminister Gavin Williamson will dem Militär nach dem Brexit eine größere Rolle zukommen lassen. "Der Brexit hat uns an einen großen Moment in unserer Geschichte gebracht", heißt es in dem Manuskript für eine Rede, die Williamson in London halten soll.



Er wird demnach die Grenzen zwischen Frieden und Krieg als verschwommen beschreiben. Großbritannien und seine Verbündeten müssten bereit sein, "harte Macht zur Unterstützung unserer Interessen einzusetzen".