Brexit-Anhänger stellen sich hinter Premierministerin May.

Quelle: Matt Dunham/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May hat im Streit um ihr Abkommen zum EU-Austritt des Landes Rückendeckung von Brexit-Befürwortern in ihrem Kabinett bekommen. Auf die Frage, ob May die volle Unterstützung des Kabinetts habe, sagte Umweltminister Michael Gove "natürlich, vollkommen". Auch Handelsminister Liam Fox sprach May sein absolutes Vertrauen aus.



Ganz gebannt ist die Gefahr für May dennoch nicht. Notwendig für einen Misstrauensantrag sind 48 Stimmen in ihrer Fraktion.