Prinz Louis mit seiner Schwester, Prinzessin Charlotte. Quelle: Duchess Of Cambridge/Kensington Palace/AP/dpa

Der Kensington-Palast hat zum ersten Mal Fotos des kürzlich geborenen Prinz Louis veröffentlicht. Auf einem der beiden Bilder liegt das Baby ganz in Weiß gekleidet auf einem Kissen. Das dritte und jüngste Kind von Prinz William und Herzogin Kate war am 23. April im St.-Mary's-Hospital in London zur Welt gekommen.



Auf dem zweiten Foto ist auch Prinzessin Charlotte zu sehen, die ihrem kleinen Bruder einen Kuss gibt. Die Prinzessin feierte am vergangenen Mittwoch ihren dritten Geburtstag.