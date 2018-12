Königin Elizabeth II. auf dem Weg zur Messe.

Quelle: Frank Augstein/AP/dpa

Die britische Königsfamilie ist zum traditionellen Weihnachtsgottesdienst an ihrem Landsitz Sandringham zusammengekommen. Neben der 92-jährigen Queen Elizabeth II. waren unter anderem auch Prinz Charles und dessen Söhne William und Harry mit deren Ehefrauen Kate und Meghan dabei.



Die britische Königsfamilie verbringt meist gemeinsam den Heiligen Abend in Sandringham in der Grafschaft Norfolk, geht am Ersten Weihnachtsfeiertag zur Messe und danach zum gemeinsamen Mittagessen.