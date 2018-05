Ex-Beatle Ringo Starr. Quelle: Sebastien Nogier/EPA FILE/dpa

Das frühere Beatles-Mitglied Ringo Starr wird zum Ritter geschlagen. Für den ehemaligen Schlagzeuger der Rockgruppe ist es die zweite Auszeichnung des britischen Königshauses. Schon 1965 hatte Queen Elizabeth II. ihn und die anderen Beatles zu Members of the British Empire ernannt - Ringo Starr durfte sich aber bisher nicht "Sir" nennen. "Es ist großartig", so Starr.



Auch Bee-Gee-Mitbegründer Barry Gibb erhielt die Auszeichnung. Gibb zeigte sich "tief geehrt, demütig und sehr stolz".