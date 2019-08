Skyline von Hongkong.

Quelle: Gregor Fischer/dpa

Ein Mitarbeiter des britischen Konsulats in Hongkong ist nach chinesischen Angaben an der Grenze der Sonderverwaltungszone festgenommen worden. Der Mann wurde demnach von der Polizei für 15 Tage in Shenzhen im Südosten Chinas in "Administrativhaft" genommen. Es handele sich um einer innere Angelegenheit.



Er habe Gesetze zur öffentlichen Sicherheit verletzt, teilte ein Sprecher des Pekinger Außenministeriums mit. Der Hongkonger Simon Cheng Man-Kit wurde seit einer Geschäftsreise vermisst. Die britische Regierung fordert Aufklärung.