Am 15. Januar soll die Abstimmung stattfinden.

Quelle: Michael Kappeler/dpa

Das britische Parlament wird am 15. Januar über das Brexit-Abkommen abstimmen. Eine Mehrheit ist aber noch nicht in Sicht. Ursprünglich war die Abstimmung am 11. Dezember geplant. Premierministerin May verschob sie wegen der sich abzeichnenden Niederlage.



Angesichts der Blockade im Parlament wird über eine Verschiebung des für den 29. März geplanten EU-Austritt spekuliert. Der britische "Telegraph" berichtete, Regierungsvertreter aus London hätten vorgefühlt, ob eine Verlängerung infrage käme.