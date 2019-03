Theresa May im Unterhaus.

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Das britische Unterhaus hat das mit Brüssel ausgehandelte Brexit-Abkommen trotz Nachbesserungen erneut abgelehnt. Mit 391 zu 242 Stimmen votierten die Abgeordneten dagegen. Es ist die zweite schwere Niederlage für den Deal, den Premierministerin Theresa May mit der EU vereinbart hatte.



Geplant ist, dass das Land die EU am 29. März verlässt. May will im Fall einer Niederlage an diesem Mittwoch darüber abstimmen lassen, ob Großbritannien ohne Abkommen aus der EU ausscheiden soll.