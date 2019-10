Das britische Parlament hat einer Neuwahl am 12. Dezember zugestimmt. Ein entsprechendes Gesetz wurde am Dienstagabend vom Unterhaus mit großer Mehrheit verabschiedet. Auf die Frage von Journalisten an Boris Johnson, ob er daran glaube, durch die Neuwahl eine Mehrheit zu gewinnen, sagte der britische Premier: "Das wird eine schwierige Wahl, und wir werden geben, was wir können."



Auch der Chef der größten Oppositionspartei, Jeremy Corbyn, gab sich kämpferisch. Johnsons Regierung kümmere sich nur um die wenigen Privilegierten, Labour könne aber ein Land für viele gestalten, sagte der Labour-Chef. Corbyn kündigte eine "ehrgeizige und radikale Kampagne" für einen echten Wandel an.