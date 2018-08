Muss viel einstecken: Die britische Premierministerin May. Quelle: Pa/PA Wire/dpa

Die neue Brexit-Strategie der britischen Premierministerin Theresa May stößt im Parlament auf immer mehr Kritik. May zog den Zorn von proeuropäischen Abgeordneten aus ihrer Konservativen Partei auf sich. Ihre Regierung signalisierte, mehrere Änderungen von Brexit-Hardlinern an einem neuen Zollgesetz nach dem EU-Ausstieg akzeptieren zu wollen.



Vergangene Woche waren sowohl Außenminister Boris Johnson als auch Brexit-Minister David Davis im Streit um Mays neuen Brexit-Plan zurückgetreten.