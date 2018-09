Premierministerin von Großbritannien, Theresa May, lächelt. Quelle: Victoria Jones/PA Wire/dpa

Zum zweiten Mal hat die britische Premierministerin Theresa May eine Niederlage in Sachen Brexit im Parlament abgewendet. Kurz vor einer Abstimmung zum EU-Austrittsgesetz gelang es der Regierung, proeuropäische Abgeordnete in der Konservativen Fraktion zum Einlenken zu bewegen.



Es geht dabei um die Frage, ob das Parlament die Regierung wieder an den Verhandlungstisch schicken kann, sollte das Brexit-Abkommen mit Brüssel bei den Abgeordneten durchfallen oder kein Abkommen zustande kommen.