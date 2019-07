Theresa May im Unterhaus in London.

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Die scheidende britische Premierministerin Theresa May hat Labour-Chef Jeremy Corbyn den Rücktritt nahegelegt. Als Parteichefin, die akzeptiert habe, dass ihre Zeit zu Ende sei, könne sie Corbyn fragen, ob nicht auch seine Zeit dafür gekommen sei. Das sagte May bei ihrer letzten Fragestunde im britischen Unterhaus als Regierungschefin.



Corbyn wünschte ihr daraufhin eine "geringfügig entspanntere Zeit in den Hinterbänken" und forderte Boris Johnson gleichzeitig auf, Neuwahlen auszurufen.