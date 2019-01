Die britische Premierministerin Theresa May spricht im Parlament.

Quelle: Mark Duffy/UK Parliament/dpa

Der Misstrauensantrag gegen die britische Regierung ist gescheitert. Eine Mehrheit von 325 zu 306 der Abgeordneten sprach Premierministerin Theresa May und ihrem Kabinett im Parlament in London das Vertrauen aus.



Der britische Oppositionschef Jeremy Corbyn hatte zuvor eine Neuwahl gefordert. Die Niederlage bei der Abstimmung über den Brexit-Deal habe gezeigt, dass die Regierung nicht in der Lage sei, weiterzumachen. May konterte, eine Neuwahl sei "das Schlechteste, was wir machen können".