Theresa May (r) im Unterhaus.

Quelle: House Of Commons/PA Wire/dpa

Nach dem Scheitern des nachgebesserten Brexit-Deals von Premierministerin Theresa May im Parlament in London sollen die Abgeordneten heute um 20 Uhr MEZ über einen EU-Austritt ohne Vertrag abstimmen.



Sollte der No-Deal-Brexit wie erwartet abgelehnt werden, entscheiden die Parlamentarier morgen, ob London eine Verschiebung des Brexits beantragen soll. May hat für die Abstimmung am Abend den Fraktionszwang im Regierungslager aufgehoben. Sie selbst bevorzugt einen Austritt auf geordnete Weise.