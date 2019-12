Das Vertrauen der Briten in die Politik ist auf einem historischen Tiefstand angelangt, Johnson, dem so häufig mangelnde Wahrheitsliebe vorgeworfen wird, will sich nun an als derjenige positionieren, der die Versprechen aus seinen Wahlkämpfen wahr macht. Die Finanzierung des Gesundheitssystems will er gesetzlich festschreiben, das ändert an dessen Lage erstmal nichts, signalisiert aber, dass er das Thema ernst nimmt. Der Norden soll endlich auch mit Investitionen bedacht werden - wie genau die aussehen, wohin sie fließen, wer sie durchführen soll in einem Land, wo es überall an Bauarbeitern mangelt, ahnt noch niemand, aber die Labour-Wähler, die in diesen Regionen zum ersten Mal konservativ gestimmt haben, sollen ihr Kreuzchen nicht bereuen.