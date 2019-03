Am Dienstag hatten die Parlamentarier zum zweiten Mal den von Premierministerin Theresa May und der Europäischen Union ausgehandelten Scheidungsvertrag abgelehnt, obwohl May und EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in der Grenzfrage Irland-Nordirland nachgebessert hatten. Für den Fall der Ablehnung war das Votum über den sogenannten No-Deal-Brexit angesetzt worden.



Am Donnerstag dürfen die Abgeordneten erneut ihre Stimmen abgeben: Es geht es voraussichtlich um die Frage, ob das Königreich die EU um eine Verschiebung des dann noch 15 Tage entfernten Brexitdatums 29. März bitten soll.