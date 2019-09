Erstmals nach Aufhebung der Zwangspause sind die Abgeordneten des britischen Parlaments am Mittwoch in London wieder zusammengetreten. Am Vortag hatte das Oberste Gericht eine von Premierminister Boris Johnson verordnete fünfwöchige Suspendierung des Parlaments für unrechtmäßig erklärt. Johnson will sich noch am Nachmittag den Abgeordneten stellen.