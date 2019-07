Boris Johnson und Jeremy Hunt in einer Fernseh-Debatte bei ITV.

Quelle: Matt Frost/ITV/dpa

Boris Johnson würde als britischer Premierminister nicht zurücktreten, wenn er sein Versprechen auf einen EU-Austritt am 31. Oktober nicht einlösen kann. Das machte der Favorit für die Nachfolge von Theresa May in einem TV-Duell mit Jeremy Hunt beim Sender ITV deutlich.



"Ich will der EU nicht die Aussicht geben, dass sie meinen Rücktritt mit der Weigerung zu einem Abkommen befördern könnten." In diesen Tagen entscheiden die Tory-Mitglieder über ihren nächsten Chef und damit, wer Premier wird.