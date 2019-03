Akzeptabel wäre für die EU wohl der britische Wunsch nach mehr Zeit für die Ratifizierung des bisher abgelehnten Austrittsvertrags; für die Vorbereitung auf den harten Bruch; oder für ein Referendum oder eine Neuwahl in Großbritannien. Erwogen würden zwei Varianten, sagen Diplomaten: eine kurze Verlängerung um wenige Wochen, dann müsste Großbritannien nicht an der Europawahl Ende Mai teilnehmen. Oder ein Aufschub bis Jahresende oder noch länger, was eine Teilnahme an der Europawahl und weitere Beiträge an die EU bedeuten würde.