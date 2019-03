EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker hat sich bereits klar geäußert. "Ich möchte betonen, dass der Austritt des Vereinigten Königreichs vor der Europawahl vom 23. bis 26. Mai dieses Jahres abgeschlossen sein sollte", schrieb er in einem Brief an Ratschef Donald Tusk. Andernfalls müsste Großbritannien mitwählen. Auch CSU-Politiker Weber, der Juncker im Herbst nachfolgen will, ist strikt dagegen, dass die Hängepartie weitergeht und die Briten vor ihrem Ausscheiden noch einmal in der EU mitbestimmen - unter anderem über die Position des neuen Kommissionspräsidenten.



Ratschef Tusk positionierte sich am Donnerstag anders. Er wolle im Kreis der EU-Länder für eine "lange Verlängerung" werben, wenn Großbritannien ein Überdenken seiner Brexit-Strategie für nötig halte und einen Konsens dafür suchen wolle. Dieser Nachsatz ist natürlich einigermaßen nebulös - und für London möglicherweise eine entscheidende Hürde.