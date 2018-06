Laura Dahlmeier Quelle: dpa

Doppel-Olympiasiegerin Laura Dahlmeier hat ihre nächste Medaille gewonnen. Die 24-Jährige, die in Südkorea im Sprint und in der Verfolgung triumphiert hatte, handelte sich im Biathlon-Einzel über 15 km am Schießstand eine Strafminute ein und holte sich beim Überraschungssieg der Schwedin Hanna Öberg Bronze.



Franziska Preuß (0 Strafminuten) wurde nach einer starken Leistung Vierte. Hinter der fehlerfreien Öberg, deren bislang beste Karriere-Platzierungen jeweils ein fünfter Platz im Verfolger von Pyeongchang und im Weltcup waren, holte die Slowakin Anastasiya Kuzmina (2) Silber.