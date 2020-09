Rauch steigt in der syrischen Stadt Ras al-Ain auf

Quelle: Lefteris Pitarakis/AP/dpa

Ankara und die von Kurdenmilizen angeführten Syrischen Demokratischen Kräfte (SDF) beschuldigen sich gegenseitig, die Waffenruhe in Nordsyrien zu verletzen.



Die Türkei wirft den Kurden vor, für 14 Anschläge mit schweren Waffen in den Grenzstädten Tal Abiad und Ras al-Ain verantwortlich zu sein. Die Kurden behaupten, die Türkei lasse die Öffnung eines humanitären Korridors für die Grenzstadt Ras al-Ain nicht zu. Die SDF hatte dies gefordert, um Zivilisten und Verletzte in Sicherheit zu bringen.