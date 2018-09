Bug, Fahrwerk und Tragflächen wurden beschädigt. Quelle: Ekaterina Lyzlova/RIA Nowosti/dpa

Bei der Bruchlandung eines Passagierjets am Flughafen Sotschi sind alle 170 Menschen an Bord mit dem Schrecken davongekommen. Nach letzter Zählung der Stadtverwaltung von Sotschi wurden 18 Menschen verletzt. Ein Flughafenangestellter sei an Herzversagen gestorben, während er den Passagieren beim Verlassen des Jets über die Notrutschen half.



Die Maschine rutschte bei der Landung bei schlechtem Wetter über die Piste hinaus, durchbrach einen Zaun und kam in einem Flussbett zum Stehen.