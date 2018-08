In Genua wird weiter unter den Trümmern nach Opfern gesucht. Quelle: Zheng Huansong/XinHua/dpa

Am zweiten Tag nach dem verheerenden Brückeneinsturz in Genua schwindet die Hoffnung, noch Überlebende zu finden. Leider sei die Wahrscheinlichkeit, weitere Opfer zu finden, sehr hoch, sagte Innenminister Matteo Salvini dem Sender La7.



Für die 39 offiziell bestätigten Toten soll es am Samstag ein Begräbnis geben, erklärte Regierungschef Giuseppe Conte auf Facebook. Für den Tag soll auch eine Staatstrauer gelten. Conte hatte auch den Notstand in der Stadt ausgerufen und Hilfen zugesichert.