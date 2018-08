Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Archivbild Quelle: Wolfgang Kumm/dpa

Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat betroffen auf den Einsturz einer Autobahnbrücke im italienischen Genua reagiert. "Nach dem schrecklichen Brückeneinsturz sende ich den Menschen in Genua und in Italien meine Anteilnahme", erklärte Merkel laut Regierungssprecher Steffen Seibert.



Auch Frankreichs Staatschef Emmanuel Macron reagierte bestürzt. "Unsere Gedanken sind bei den Opfern, ihren Angehörigen und dem ganzen italienischen Volk", twitterte er. Zudem bot er Italien "jegliche Unterstützung" an.