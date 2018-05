Das Schiff rammte den Pfeiler einer Autobahnbrücke. Quelle: Marcel Kusch/dpa

Bei der Kollision eines Passagierschiffs mit einem Autobahn-Brückenpfeiler auf dem Rhein bei Duisburg sind fast 30 Menschen verletzt worden. Am frühen Mittwochmorgen zählte die Polizei insgesamt 25 Verletzte, von denen vier schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt waren.



Die 129 Menschen an Bord des Hotelschiffs stammten mehrheitlich aus den Benelux-Staaten. Der Unfall sei angesichts der vielen Menschen an Bord vergleichsweise glimpflich ausgegangen, sagte ein Polizeisprecher.