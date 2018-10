Nach jahrelangem Ringen erhalten Arbeitnehmer in Deutschland ein Recht auf die Rückkehr von einer Teilzeitstelle in Vollzeit: Die sogenannte Brückenteilzeit soll zu Beginn des Jahres 2019 eingeführt werden. Dafür stimmte der Bundestag am Donnerstagnachmittag. Demnach kann die Arbeitszeit laut dem neuen Gesetz künftig für ein bis fünf Jahre verringert werden. Der Arbeitnehmer hat in dieser Zeit das Recht, danach wieder auf eine Vollzeitstelle aufzustocken.