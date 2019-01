Wenn in Brüssel das neue Jahr beginnt, liegt das EU-Viertel meist still und verlassen da. Trist ragen sie dann auf, die hohen Zweckbauten der europäischen Institutionen, besonders, wenn die Wolken, wie in diesem Jahr, in Brüssels Straßen kriechen und für nebelige Trübnis sorgen. Ein wenig wirkt die Stille, als müssten sie noch einmal Luft holen, die Politiker, Beamten, Lobbyisten und Journalisten, bevor er wieder losgeht: der komplizierte Tango der Entscheidungsfindung zwischen Europäischem Parlament, EU-Kommission und (noch) 28 EU-Mitgliedstaaten.