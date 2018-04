Sara Stalder von der Stiftung für Konsumentenschutz. Archivbild Quelle: Ennio Leanza/KEYSTONE/dpa

Verbraucher in Europa sollen künftig einfacher ihre Rechte durchsetzen können. Die EU-Kommission präsentiert dazu mehrere Gesetzesvorschläge. Unter anderem sollen in der gesamten EU effektive Sammelklagen vieler Geschädigter gegen große Firmen eingeführt werden.



Das war vor allem nach dem VW-Abgasskandal gefordert worden. Weil individuelle Klagen in Fällen wie diesem sehr aufwendig sind, gehen Geschädigte oft leer aus. Die Bundesregierung plant die Einführung eines ähnlichen Instruments.