Ein türkisches Gericht hatte Kavala und acht weitere Angeklagte am Dienstag vom Vorwurf des Umsturzversuchs im Zusammenhang mit den regierungskritischen Gezi-Protesten von 2013 freigesprochen. Das Gericht ordnete zudem Kavalas Freilassung an, der mehr als zwei Jahre in Untersuchungshaft saß.



Kavala wurde aber sofort nach seiner Entlassung aus dem Gefängnis wieder festgenommen. Nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu wird nun wegen des Putschversuchs im Juli 2016 gegen Kavala ermittelt.