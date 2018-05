Theresa May hat eine Brexit-Vision. Quelle: Christopher Furlong/PA Wire/dpa

Die britische Premierministerin Theresa May will in einer Rede am kommenden Freitag ihre Pläne für die Beziehung ihres Landes zur EU nach dem Brexit vorlegen. Die Ankündigung kam nach einer Sitzung von Mays "Kriegskabinett" auf dem Landsitz Chequers.



Ex-Premierminister Tony Blair attestierte der Regierung in London derweil, weiterhin Rosinen picken zu wollen. " ... und das wird nicht funktionieren", schrieb Blair auf seiner Webseite. Großbritannien wird die EU im März 2019 verlassen.