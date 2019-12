In vorbereiteten Schlussfolgerungen will der EU-Gipfel seinen Willen für einen "geordneten Austritt" Großbritanniens bekräftigen. Die EU will demnach die künftigen Beziehungen zu London "so eng wie möglich" gestalten. Nach dem offiziellen EU-Austritt am 31. Januar 2020 beginnt eine Übergangsphase bis Ende 2020, in der Großbritannien zwar kein EU-Mitglied mehr ist, aber noch im Binnenmarkt und in der Zollunion bleibt. Diese Phase wollen beide Seiten nutzen, um ein Freihandelsabkommen auszuhandeln. In der Übergangsphase wollen die Staats- und Regierungschefs "gegebenenfalls weitere Leitlinien" für die Verhandlungen verabschieden.