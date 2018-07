Vizekanzler Scholz ist mit dem Ergebnis des EU-Gipfels zufrieden. Quelle: Ralf Hirschberger/dpa

Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) hat den Asylkompromiss von Brüssel begrüßt. Die Einigung sei ein "großer Fortschritt und ein guter Erfolg". SPD-Chefin Andrea Nahles fordert die Union auf, jetzt den "unseligen" Streit über die Migration zu beenden. CDU und CSU sollten zur Sacharbeit zurückkehren, sagt sie in Berlin.



Bayerns Ministerpräsident Markus Söder will die Ergebnisse noch nicht bewerten, sondern erst nach Ende des EU-Gipfels. Das sagte der CSU-Politiker in München.