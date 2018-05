Landwirt beim Setzen von vorgekeimten Kartoffeln. Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die EU-Kommission könnte einem Gesetzesentwurf zufolge die Fördergelder für Bauern in Europa deckeln. Demnach sollen Landwirtschaftsbetriebe pro Jahr höchstens 60.000 Euro an Direktzahlungen erhalten, heißt es in einem Arbeitspapier, das der dpa vorliegt.



Derzeit fließen rund 40 Prozent des gesamten EU-Haushalts - etwa 58 Milliarden Euro - jedes Jahr in die europäische Landwirtschaft. Wegen des anstehenden Brexits 2019 fehlen künftig jedoch zwölf bis 14 Milliarden Euro im EU-Budget.