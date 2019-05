Die Strafe, nach der Menschen für homosexuellen Geschlechtsverkehr oder Ehebruch gesteinigt werden können, werde ausgesetzt, teilte der Sultan von Brunei, Hassanal Bolkiah, in einer Rede am Sonntag zum Beginn des Fastenmonats Ramadan mit. Er sprach von "falschen Wahrnehmungen". Die Vereinten Nationen hatten das zum 3. April in Kraft getretene Gesetz "drakonisch" genannt. Die USA und mehrere andere Länder hatten Brunei angehalten, das Gesetz zu stoppen. Prominente wie George Clooney, Elton John und Ellen DeGeneres hatten zum Boykott von neun Hotels in den USA und Europa aufgerufen, die in Verbindung mit Brunei stehen.