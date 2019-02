Bruno Ganz 2017 bei der Berlinale. Archivfoto

Quelle: Rainer Jensen/dpa

Mit Trauer und Betroffenheit haben Kultur und Politik auf den Tod des Schauspielers Bruno Ganz reagiert. Der Berlinale-Leiter Dieter Kosslick erinnerte an eine "wunderbare Zusammenarbeit".



In Anspielung auf den Film "Der Himmel über Berlin" von Wim Wenders mit Bruno Ganz sagte Kosslick: Er habe das Gefühl, dass nichts im Weg sein soll, "wenn er auf seinem Weg ist in den Himmel über Berlin". Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller nannte Ganz einen Großen seines Metiers.